Der 43-jährige international tätige Manager für Digital Transformation und Marketing Services, der nach beruflichen Stationen in Deutschland wieder zurück in seine Heimat kommt, wird sich beim Anbieter von Mobile-Messaging-Lösungen im deutschsprachigen Raum um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens kümmern.

„Unternehmen müssen ihre Kunden dort erreichen, wo diese sich gerne aufhalten und das funktioniert über Apps wie WhatsApp, Telegram und Facebook. Darüber können Inhalte erst erfolgreich kommuniziert und ein Dialog zum Kunden aufgebaut werden. Mit websms bieten wir Unternehmen den Zugang zu den Messengern am Smartphone und Tablet“, so Waldheim.



"websms hat sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich bereits erfolgreich bei über 5.000 B2B-Kunden positioniert. Mit hochwertigen und effizienzsteigernden Mobile-Messaging-Lösungen für Marketing, Kundenservice und Produktivität erleichtert websms Unternehmen die persönliche Kommunikation mit ihren Kunden und Mitarbeitern", heißt es dazu in einer aktuellen Aussendung.Nun gehe es für websms darum, diesen Weg fortzusetzen und die damit verbundenen mobile-first Prozesse erfolgreich auf das Smartphone und Tablet zu bringen. Damit werden nicht nur neue Absatzpotenziale eröffnet, sondern auch Customer Service Kosten gesenkt und die Kundenzufriedenheit erhöht. Und auch im SMS-Bereich hat websms einiges vor, denn die Business-SMS von Unternehmen an Kunden steigt jährlich deutlich an und ist mit Öffnungsraten von über 80 Prozent erfolgreicher als E-Mail-Kampagnen.