Seit 1. Mai 2021 ist der 40-jährige Andreas Linder Marketingleiter der Dornbirner Mohrenbrauerei.

Der aus dem Westallgäu stammende Andreas Linder kann auf eine rund 15-jährige Marketingerfahrung zurückblicken. Zunächst arbeitete er als Art-Director und Marken-Stratege in diversen Agenturen, unter anderem in Vorarlberg. Im Jahr 2016 wechselte er von der Agentur- auf die Industrieseite und leitete die Marketing-Abteilung der Edelrid GmbH, einem führenden Hersteller für Kletter- und Bergsportausrüstung mit Sitz in Isny im Allgäu.Nun kam er mit 1. Mai 2021 als neuer Marketingleiter zur Mohrenbrauerei. "Mohren ist schon heute Vorarlbergs führende Bier-Marke und versteht sich selbst als 'Das Vorarlberger Bier'", sagt Linder. Sein Ziel ist es daher, Mohren zukünftig noch stärker als regionale Marke zu positionieren.