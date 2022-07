Helga Rader

Er war zuvor 19 Jahre lang für Österreich Werbung international im Einsatz und wird die Position mit Jänner 2023 übernehmen.

Klaus Ehrenbrandtner wird mit dem 18.01.2023 neuer Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Er setzte sich im Hearing gegen den bisherigen Geschäftsführer Christian Kresse durch, der seit 2010 in dem Amt tätig war. Ehrenbrandtner wird zunächst für fünf Jahre bestellt. Der gebürtige Salzburger lebt seit vier Jahren in Kärnten. Zuletzt war er 19 Jahre lang für die Österreich Werbung international im Einsatz, darunter als Marketingleiter für Deutschland, Marktmanager für Großbritannien sowie für die arabischen Golfstaaten und als Regionalmanager für Asien. Zusätzlich ist er seit zwölf Jahren als Lektor für Internationales und Digitales Marketing an Hochschulen in Europa und Asien tätig, aktuell an der FH Kärnten. "Professionalität, Internationales Know-how und Digitalisierungskompetenz sind für eine positive Entwicklung der Kärnten Werbung gerade jetzt essentiell. Ehrenbrandtner, der als erfahrener Touristiker und Marketing-Profi gilt, bringt dies in beeindruckendem Maße mit", sagt Martin Payer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kärnten Werbung und Vorstand der K-BV zur Bestellung. Es gehe nun darum, neue Strategien zu entwickeln, "um den Standort Kärnten im Benchmark-Vergleich mit den anderen Tourismusländern nach vorne zu bringen und die notwendigen Nächtigungszahlen für eine nachhaltige touristische Wertschöpfung im Interesse der Kärntner Wirtschaft entsprechend zu steigern.“