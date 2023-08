Der Hausgerätehersteller hat die Marketingleitung in Österreich neu besetzt. Roman Bugl verantwortet seit Mai die Marketingagenden der BSH-Gruppe in Österreich mit den Marken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Solitaire und Constructa.

'Position am Markt weiter ausbauen'

Darüber hinaus verantwortet er auch die Bespielung und Weiterentwicklung der Stilarena in Wien, die Showrooms aller Marken beheimatet und Fachberatung rund um Küchenplanung sowie zu Groß- und Kleingeräten bietet.„Wir freuen uns sehr, mit Roman Bugl einen erfahrenen Marketingprofi in der BSH Österreich begrüßen zu dürfen, der gemeinsam mit einem vielseitigen Team in unterschiedlichen Disziplinen die BSH und ihre Marken weiter voranbringen wird“, so Ulrike Pesta, Geschäftsführerin der BSH Österreich.