Der DMVÖ betraut Christoph Brenner mit der Leitung der Geschäftsstelle. Der 29-Jährige war bis 2019 Team Lead der Marketing Natives (powered by DMVÖ) und seit 2018 Vorstand im DMVÖ.

Christoph Brenner ergänzt das Team seit Anfang Jänner 2023 und bringt umfangreiche Expertise im Digital-Bereich sowie jahrelange Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit. "Ich freue mich, dass wir einen visionären Digital Native, der auch unseren Verband lange kennt, für die Leitung der Geschäftsstelle des DMVÖ gewinnen konnten", sagt Alexandra Vetrovsky-Brychta, DMVÖ-Präsidentin.

Brenner schloss 2017 sein Bachelor-Studium an der FH St. Pölten in Media- und Kommunikationsberatung ab und sammelte bereits seit 2015 berufliche Erfahrungen im Bereich Digital- und Datenstrategie. Seine fachlichen Kerngebiete liegen im Bereich der digitalen Transformation und der datengetriebenen Kommunikation, für die er in den letzten sechs Jahren bei IPG Mediabrands und UM PanMedia verantwortlich war.