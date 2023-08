Nach sechs Jahren als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die österreichische Hotelgruppe JUFA-Hotels wechselt Martin Seger-Omann von Graz nach Klagenfurt, wo er ab sofort sein Know-how als PR- und Social-Media Manager für Mazda Austria zum Einsatz bringen soll.

Vor seinem Wechsel in die PR hat der 40-jährige gebürtige Kärntner Erfahrung als Print-, Radio- und TV-Journalist gesammelt. Als neue erste Ansprechperson für Journalist:innen- und Influencer:innen-Anfragen zählen zukünftig auch Verantwortlichkeiten rund um die diversen Social-Media-Plattformen zu seinen Aufgaben.



„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und glaube, dass die Werte die Mazda rund um präzises Handwerk, smarte Mobilitätslösungen und Fahrspaß verkörpert, zukünftig nachhaltig weiter an Bedeutung gewinnen werden“, so der Hobby-Triathlet.

Heimo Egger, Geschäftsführer von Mazda Austria, freue sich auf den "frischen Wind": „Martin Seger-Omann bringt Erfahrung und Gespür gleich in beiden Bereichen mit, sowohl in PR als auch in Social Media. Damit gelingt es ihm, für die Mazda Modelloffensive der kommenden Jahre die besten Themenansätze, die richtigen Ansprechpartner und die effizientesten Kommunikationskanäle zu finden, um die Reputation von Mazda in Österreich weiter zu stärken.“