Karsten Krause-Ablaß ist Managing Partner bei Towa. Er ist bereits seit 1994 sowohl auf Agenturseite als auch als Unternehmer aktiv, wo er sich seit jeher mit Themen wie Kundenbindung, Kundengewinnung, CRM, eCommerce und Customer Experience auseinandersetzt.

Was ist dran am Hype um Headless Commerce? Karsten Krause-Ablaß, Managing Partner bei TOWA, hat sich mit dem Trend befasst und gibt in seinem Gastbeitrag für Horizont einen Überblick.

Der Markt der Commerce-Software-Lösungen ist groß. Die Bandbreite erstreckt sich von schnellen kompakten Lösungen bis hin zu Enterprise-Anwendungen, die für Kunden individuell entwickelt werden. Aktuell wandeln sich die Anforderungen für alle Seiten immer schneller: Onlineshop-Betreiber wollen mit neuen Konzepten mehr Umsatz generieren und Kunden erwarten ein immer besseres Shoppingerlebnis. Shopsysteme kommen mit den gängigen Plug-ins schnell an ihre Grenzen. Sind es dagegen Headless Commerce Lösungen, profitieren E-Commerce-Treibende von mehreren Vorteilen gleichermaßen.



Im Zuge dessen hat sich Headless Commerce zu einem Megatrend entwickelt. Damit ist gemeint, dass rund um eine Kernanwendung weitere Systeme oder Oberflächen (Storefronts) unabhängig vom Shopsystem auf- und einsetzbar sind. Das Frontend ist dabei technisch getrennt vom Kernshop und kann von einem anderen Anbieter kommen oder wird spezifisch für die Anwendung neu entwickelt. Nicht alle Shopsysteme bieten diese offenen Headless- oder offenen Programmierschnittstellen (APIs) an - aber die meisten bewegen sich in diese Richtung. Geschlossene Systeme, die alle Anforderungen abdecken und nicht mit anderen Systemen zusammenarbeiten können, sind ein Auslaufmodel. Headless Commerce bietet ein hohes Maß an Flexibilität Einer der Vorteile von Headless Commerce-Lösungen ist ihr flexibler Einsatz. Für komplexe B2B-Projekte hat sich v