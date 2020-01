Zwei neue Investoren: Eine Mio. Euro für Orderlion

Im Zuge dieser Finanzierungsrunde wurde in Summe eine Million Euro für das weitere Wachstum und die Internationalisierung von Orderlion bereitgestellt. Neben den beiden Neuinvestoren haben sich auch die bisherigen Gesellschafter Christoph Filnkößl, Johannes Cech, Stefan Nagel, Christoph J. Martin und Markus Ladstätter an dieser Kapitalerhöhung beteiligt.

Bestellvolumen soll verdoppelt werden



„Orderlion ist schon jetzt mit über 1000 Gastronomen und Hunderten Lieferantenpartnern in mehr als 20 Städten in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Schweiz und Frankreich verfügbar. Dieses Jahr planen wir das Bestellvolumen der Gastronomen auf 100 Millionen Euro mehr als zu verdoppeln und kräftig zu internationalisieren“, zeigt sich Stefan Strohmer, CEO und Co-Founder von Orderlion, in Wachstumslaune.



Für Doris Agneter, Geschäftsführerin von tecnet equity, erfüllt diese Firmenbeteiligung viele idealtypische Kriterien: „Orderlion verfügt über hervorragende Gründer, eine klare und schon bewiesene Differenzierung, einen riesigen Markt und eine hohe Skalierbarkeit. Das Geschäftsmodell konnte mehr als erfolgreich validiert werden. Nun liegt das Augenmerk auf der Internationalisierung.“



Walter Schachermayer, emeritierter Professor für Mathematik an der Universität Wien, ist vor allem beeindruckt von den intelligenten Lösungen, die in der Programmierung der Software von Orderlion stecken.



Automatisierung statt Faxnachrichten

Orderlion wurde für alle Arten von Gastronomiebetrieben (Café, Restaurant, Hotel, Kette) konzipiert. Die Bestellplattform fasst alle Lieferanten und Produkte in einer App zusammen und ermöglicht kundenspezifische Preisgestaltungen. Mit nur wenig Aufwand kann der gesamte Warenbestand von Lokalen erfasst werden und für automatische Bestellvorgänge aktiviert werden. Orderlion zählt zahlreiche prominente Gastronomen zu seinen Kunden. Swing Kitchen, Le Burger, Klyo und Spelunke sind nur ein paar Beispiele.



Enge und langfristige Partnerschaften

Orderlion setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten wie zum Beispiel Stiegl und Sonnentor. „Für Lieferanten ist die Bestelldigitalisierung aktuell eine der größten Herausforderungen. Immer mehr Gastronomen möchten auf einen einheitlichen Branchen-Standard setzen. Die Möglichkeiten von Orderlion sind voll und ganz auf die Bedürfnisse von Gastronomie-Lieferanten ausgelegt, um deren Administrations- und Bestellprozesskosten dramatisch zu senken“, ergänzt Stefan Köppl von tecnet equity.



Bestellwesen in der Gastronomie nachhaltig verändern

Über Orderlion können Anwender alle Bestellungen von Lebensmitteln über Getränke bis hin zur Gastronomieausstattung schnell und einfach ausführen. „Mit unserer Lösung unterstützen wir Restaurants dabei, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Gastgewerbe ist geprägt von Überstunden und langen Schichten. Durch die Automatisierung der Bestellprozesse sparen wir den Gastronomen und Lieferanten wertvolle Zeit, die sie gewinnbringend in den persönlichen Kundenkontakt investieren können“, resümiert Strohmer.