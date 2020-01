'ZIB 2 am Sonntag' feiert einjähriges Jubiläum

Vor genau einem Jahr, am 13. Jänner 2019 ging die 'ZIB 2 am Sonntag' zum ersten Mal auf Sendung ging. Mit durchschnittlich 610.000 Zusehern konnte die Reichweite am Sendeplatz laut ORF-Angaben um 194.000 gesteigert werden, der Marktanteil stieg im selben Zeitraum um sieben Prozentpunkte auf 21 Prozent (zwölf beziehungsweise neun Prozent in den jungen Zielgruppen).

"Wie wichtig und richtig die Einführung der 'ZIB 2 am Sonntag‘ war, zeigt das innenpolitisch so turbulente Jahr 2019 mit vielen politisch brisanten Sonntagen. Umso schöner, dass auch 'Im Zentrum‘ spürbar vom erfolgreichen Vorlauf profitieren konnte, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten", so ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer. Die Polit-Talkshow 'Im Zentrum‘ legte 2019 um rund 70.000 Seher und drei Prozentpunkte Marktanteil zu.

Für ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom hat Moderator Martin Thür hat der 'ZIB 2 am Sonntag' "von Anfang an ein unverwechselbares Erscheinungsbild gegeben und maßgeblich zum sich sehr schnell einstellenden Erfolg beigetragen". Thürs selbsterklärtes Ziel bleibt es "jeden Sonntag eine spannende, informative, aktuelle und kritische Sendung zu machen".