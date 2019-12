Zeitenwende: Marken in der Klima-Verantwortung

Der Artikel ist bereits am 6. Dezember als Coverstory in der Ausgabe 49/2019 erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken.

Seit der UNO-Weltklimakonferenz in Madrid Anfang November und einer Meldung der Weltwetterorganisation ebendort steht fest: 2019 wird mit großer Wahrscheinlichkeit das überhaupt wärmste Jahr seit Messbeginn. Das EU-Parlament hat kürzlich durchaus drastisch einen Klima-Notstand ausgerufen – eine Resolution, die die Dringlichkeit des Klimawandels unterstreicht und konkrete Maßnahmen seitens EU-Kommission, Mitgliedsländern und globalen Akteuren fordert. Der Entschließungsantrag hat per se freilich keine Konsequenzen, sondern nur symbolischen Charakter.



Das Jahr 2019 ist – auch mit kräftiger Unterstützung der medial wirksamen Inszenierungen von Greta ­Thunberg –das Jahr eines generellen Bewusstseinswandels. Neben der ­Politik sind vor allem auch Unternehmen und Marken gefordert, einen Beitrag zu leisten. Die Bedeutung der Werbe- und Kreativszene in diesem Kontext unterstrich etwa zuletzt in HORIZONT Ami Hasan, Präsident des Art Directors Club Europe (ADCE), der Werbung als „ein sehr mächtiges Werkzeug“ titulierte. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Umdenkens sei auch national angekommen.



Kein grüner Mantel mit Gewalt

Auf österreichische Verhältnisse ­herunter gebrochen sieht Niko Pabst, Geschäftsführer des Österreichischen Marketing Clubs, klare Handlungsanweisungen für zukunftsgewandtes Agieren: Man müsse die Auftraggeber bei der Hand nehmen und sich den Problemen langfristig widmen. Und bei einem umweltfreundlichen Auftritt geht es laut Pabst – wie immer in der Kommunikation – um Authentizität. Ein Unternehmen, das Kohlekraftwerke betreibt, wirke natürlich unglaubwürdig, „wenn es sein Logo plötzlich grün einfärben will und mit Gewalt der grüne, noch so kreative Mantel angezogen wird“. Auch er kommt zu dem Schluss, dass das Thema Nachhaltigkeit durch Opinion Leader wie Thunberg und der breiteren Medienberichterstattung im Mindset vieler Menschen angelangt ist. „Es schadet momentan sicher nicht, auf dieser Welle mitzuschwimmen, sofern man authentisch bleibt.“



Konsumenten privat erreichen

Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Verbands der Markenartikelindustrie, rät heimischen Marken dazu, sich auf ihre vorhandenen lokalen, regionalen Wurzeln zu besinnen. Das oft schon seit Jahrzehnten gelebte Verantwortungsbewusstsein müsse für die gesellschaftliche und ökologische Umgebung forciert und für den Konsumenten transparent gemacht werden. Dafür müsse sich die Kommunikation noch stärker zielgruppenspezifisch ­entwickeln, den „fraktalen Konsumenten“ in ­seinen privaten Kommunikationskanälen erreichen und möglichst individuell berühren, also „eine Möglichkeit zur aktiven Interaktion schaffen“.



Die Sustainability-Lifestyle-Jünger

In Zeiten des (Klima-)Wandels entstanden auch neue Zielgruppen-Definitionen, wie jene der LOHAS. Gemeint ist damit eine Gruppe von Personen, die sich in Bezug auf ihren Lebens- und Konsumstil an Gesundheit und Nachhaltigkeit orientiert, eben am „Lifestyle of Health and ­Sustainability“. 2019 waren 43 Prozent dieser LOHAS in Deutschland der Meinung, dass sich der Kauf von Markenartikeln meistens auch lohne, so eine Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach. In der Gesamtbevölkerung lag dieser Anteil bei 38 Prozent. Auch das Empfinden beim Kauf ist Indikator für bewusstvolles, nachhaltiges Handeln.

„Marke per se steht schon für zumindest ökonomische Nachhaltigkeit“, meint Thumser, das ergebe sich schon durch die meist langjährigen Markenpräsenzen. Dazu geselle sich in praktisch allen Fällen erfolgreicher Marken das stets erneuerte Konsumentenvertrauen. Aktuell basiere dieses vorwiegend auf einer vom Handel und Konsumenten immer stärker eingemahnten Nachhaltigkeitsstrategie. Und diese müsse sich schließlich in den Produkten und Dienstleistungen widerspiegeln. „Dies transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren – darauf kommt‘s an“, appelliert Thumser und ergänzt: „inzwischen in allen Zielgruppen“.

Auch wenn Pabst zufolge das Umweltbewusstsein im Mindset vieler angelangt ist, sieht er die LOHAS als eine Gruppe, die sich mit den Themen kritischer auseinandersetzt. Als Marke müsse man sich das Vertrauen dieser Zielgruppe daher auch härter erarbeiten: „Kurze kreative Schnellschüsse werden hier nicht reichen. Unternehmen, die sich den Mantel der Nachhaltigkeit seit Jahren angezogen haben, sind heute bei dieser wachsenden Zielgruppe sicher im Vorteil.“



Wie wichtig ihnen Klimaschutz ist, wollten am Dienstag außerdem 70 internationale CEOs und US-Gewerkschaftsvertreter der Öffentlichkeit beweisen. Sie alle unterzeichneten einen Appell an die US-Regierung, nicht aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Unter den Marken: Apple, Google, Adidas, ­Microsoft, Tesla ebenso wie Unilever, Henkel, Mondelez, Mars Inc., The Coca-Cola Company und der – oft mit Wasserausbeutung konnotierte – Konzern Nestlé. Unilever (Markenmutter von Dove, Ben & Jerry‘s und Lipton) hat sich zum Ziel gesetzt, den Neuplastikanteil bei seinen Produktverpackungen bis zum Jahr 2025 zu halbieren.



Worten müssen Taten folgen

Zalando, berühmt geworden mit seinem Markenauftritt „Schrei vor Glück oder schick‘s zurück“, ist zwar nicht an dem Appell beteiligt, ließ aber zuletzt mit einem Strategieschwenk aufhorchen. Künftig wolle man klimaneutral arbeiten und die Hersteller sowie Kunden auf der eigenen Plattform zu einem nachhaltigeren Konsum motivieren. Eine E-Commerce-Plattform, an der viele weitere hängen, könnte tatsächlich mobilisierend wirken.



Wie die Taten den Worten folgen, wird man sehen. Was jedoch die Worte betrifft, ist Zalando für Pabst ein Beispiel, bei dem die gebotene Authentizität schwierig ist. ­Zalando müsse, so glaubt er, über andere Wege Verantwortung übernehmen und dazu stehen, dass man wahrscheinlich nicht das umweltfreundlichste Unternehmen sei. Er plädiert in dem Fall für Kompensation: „Für jeden hundertsten Kauf ­beispielsweise einen Baum pflanzen oder einen Euro für den Regenwald spenden“, rät Pabst: „Da sind die ­Kreativen der Welt sicher gefragt, hier eine passende Lösung zu finden, die Nachhaltigkeit und Zalando unter einen Hut bringt.“