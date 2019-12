Wiener Weihnachtsmärkte: Rathausplatz top im Social Web

Einige Tage vor Weihnachten füllen sich die Facebook- und Instagram-Seiten mit Glühwein, Keksen und Co. Die Social Media-Marktforscher von BuzzValue haben die Auftritte der Wiener Weihnachtsmärkte seit Saisonstart vor einem Monat genauer unter die Lupe genommen und analysiert.

Christkindlmarkt am Rathausplatz top

Am erfolgreichsten interagiert in den letzten vier Wochen der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit seinen Fans. Dank zweier Facebook-Seiten und rund 6.900 Likes, Shares und Kommentaren hebt er sich von den anderen Weihnachtsmärkten in Wien ab. So folgt der Wintermarkt am Riesenradplatz, mit rund 4.900 Fan-Interaktionen, auf Platz zwei im Social Media-Ranking, knapp gefolgt vom Kultur- und Weihnachtsmarkt im Schloß Schönbrunn (4.700 Interaktionen). Auch der Weihnachtsmarkt am Spittelberg (4.300 Interaktionen) und das Weihnachtsdorf Wien (4.100 Interaktionen) sind auf Facebook und Instagram aktiv, vervollständigen die Top 5 im Interaktionsranking. „Dabei vereint das Weihnachtsdorf Wien mit den Märkten am Stephansplatz, bei der Uni Wien und Co die Social Media-Auftritte von insgesamt vier Weihnachtsmärkten“, ergänzt Markus Zimmer, Geschäftsführer von BuzzValue.

Viel ungenütztes Potential

Auch hinsichtlich der Fanzahlen liegt der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit rund 38.100 Fans im Social Web deutlich vorne. Der Weihnachtsmarkt punktet vor allem durch seine starke Facebook-Präsenz. Auch der Wintermarkt am Riesenradplatz und das Weihnachtsdorf Wien legen ihren Fokus auf die Kommunikation über Facebook, zählen dort die meisten Fans. Die Weihnachtsmärkte Schloß Schönbrunn und Spittelberg gewinnen auf Instagram immer mehr Fans dazu und animieren diese bereits erfolgreich zur Interaktion auf der Foto-Plattform. „Instagram weist besonders für weihnachtliche Inhalte großes Potential auf, was anhand der zahlreichen Fotos und Videos der Besucher zu erkennen ist. Von den Wiener Weihnachtsmärkten selbst wird Instagram jedoch bisher nur sehr zurückhaltend genutzt“, weiß der Social Media-Experte.

Weihnachtsmärkte sehr aktiv

Insgesamt posten die Christkindlmärkte zur Weihnachtszeit sehr aktiv auf ihren Social Media-Kanälen. Jeder der Wintermärkte veröffentlicht in den vergangenen vier Wochen zumindest zweimal täglich einen Beitrag auf Facebook & Co. Der Weihnachtsmarkt am Riesenradplatz sogar dreimal am Tag. „Abgesehen von dem ein oder anderen Post sind die Social Media-Seiten der Märkte verständlicherweise den Rest des Jahres meist inaktiv. Dafür beginnen viele schon im September ihre Social Media-Präsenz wieder langsam aufzubauen und sind zur Weihnachtszeit besonders aktiv“, erläutert Zimmer. „Die beliebtesten Inhalte der Weihnachtsmärkte sind Bilder und Videos zu Dekorationen, Punsch und anderen weihnachtlichen Motiven. Desweiteren setzen sie auch Gewinnspiele zur gezielten Interaktion auf Facebook und Co ein“, schließt der Geschäftsführer von BuzzValue ab.