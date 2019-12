'Wheelchairtrip Himalaya': Huawei erzählt nächste Geschichte

Im kommenden Jahr werden Bartosz Mrozek und Michal Woroch den Himalaya besteigen „und damit ihre eigene Geschichte erzählen“, wie es seitens Huawei heißt. „Sie motivieren Konsumenten, ihre eigene zu schreiben und davon zu erzählen. Wer für seine Ziele kämpft und bereit ist über seine Grenzen hinauszuwachsen, wird auch vieles erreichen“.

Die Expedition namens "Wheelchairtrip Himalaya Challenge 2020" umfasst eine 230 Kilometer lange Strecke, die sie mit speziell dafür angefertigten Rollstühlen bezwingen wollen. Getreu dem Kampagnen-Slogan von Huawei "Die stärkste Geschichte bist du" zeigen Michal Woroch und Bartosz Mrozek was man mit viel Willenskraft und Motivation schaffen kann. Das Unternehmen möchte mit seinen Testimonials, darunter auch Snowboard-Weltmeisterin Anna Gasser, die User motvieren, ihre eigenen Geschichten auf der Huawei-Seite zu teilen.



Zwei Sportler – ein Ziel

Michal Woroch reiste trotz spinaler Muskelatrophie unter anderem 2012 während der Expedition "Rollstuhlfahrt I" 17.000 km in nur drei Monaten und besuchte dabei 13 Länder und zwei Kontinente, um den westlichsten Punkt Europas – das Cape Cabo da Roca in Portugal – zu erreichen. Er traf auf Bartosz Mrozek, Skifahrer, Snowboarder, Mountainbiker und Paragleiter, der 2005 bei einem Flugunfall eine Rückenmarksverletzung erlitt. Er ist mehrfacher Medaillengewinner der Polnischen Meisterschaften und Teilnehmer am Para Europa- und Weltcup-Alpinski-Wettbewerb.