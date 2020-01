Volker Libovsky folgt Matthias Baldermann als FMK-Präsident

Bei Magenta Telekom verantwortet Volker Libovsky seit letzten Sommer als Chief Technology & Information Officer (CTIO) die Bereiche IT, Networks und Operations (HORIZONT berichtete). Nun folgt der 42-Jährige als neuer Präsident des Forum Mobilkommunikation auf Matthias Baldermann, CTO von Hutchison Drei Austria GmbH. "2019 wurden die Weichen in Österreich für die Ausrollung von 5G gestellt. Seit Anfang des Jahres funken nun alle drei Mobilfunknetzbetreiber mit 5G", betonte Libovsky anlässlich seiner Wahl. Es sei von hoher Bedeutung, nun den Ausbau des 5G-Netzes rasch voranzutreiben um die Vorgaben der Politik im Sinne des Wirtschaftsstandortes Österreich und im Sinne aller Österreicher zu erfüllen. "Dabei", so Libovsky weiter, "erfüllt das FMK mit seiner objektiven Informationsarbeit eine wesentliche Rolle".