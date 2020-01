Vertrauensvolles Miteinander stärkt den Erfolg

Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG bringt es auf den Punkt, warum Unabhängigkeit für das Kreditinstitut ganz oben steht: "Weil wir so stabil, berechenbar und verlässlich für unsere Kunden agieren können". Im Mittelpunkt der Follow-up-Kampagne von GGK Mullenlowe, die seit 2018 als Kreativagentur für die Oberbank tätig ist, stehen international tätige Referenzkunden wie die Lenzing Gruppe, die Amag Gruppe oder Müller Transporte. Sie werden von der Oberbank auf ihrem Erfolgsweg begleitet und schätzen die Selbständigkeit des Bankhauses als höchstes Gut: „Eure Unabhängigkeit ist unser steter Antrieb, bringt uns weltweit Heimvorteil, beflügelt unsere Innovationskraft“, lauten die Claims. Aussagen, die eindrucksvoll das Kundenvertrauen unterstreichen sollen. „Sie fühlen sich so bestärkt, zu jeder Zeit den richtigen Bank-Partner an der Seite zu haben.

Eine Win-win-Situation, die den Unterscheid ausmacht. Das kann eben nicht jede Bank von sich behaupten“, erklärt Kreativgeschäftsführer Dieter Pivrnec den neuen Kampagneninhalt.