Veronika Breyer wird Marketing-Abteilungsleiterin bei NÖM

In ihrer neuen Funktion wird Veronika Breyer ein Team aus vier Produktmanagern, einer PR-Managerin, zwei Grafikern und einer Assistentin führen und werde weiterhin ihren Fokus auf effiziente Markenführung und den weiteren Ausbau der Marktführerschaft legen, wie es seitens des Unternehmens heißt.

Die Badenerin habe in den letzten fünf „erheblich dazu beigetragen, dass wir unsere Marktanteile stetig ausgebaut haben und die 2014 neu ausgearbeitete Positionierung der NÖM so stringent und konsequent am Markt durchgezogen haben“, so Erik Hofstädter Leiter Strategie, Marketing und Innovation.