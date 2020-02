Vereinter Mut statt großer Worte

Dieser Leitartikel ist zuerst in Ausgabe Nr. 5/2020 des HORIZONT erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken!

Lange waren das reine Lippenbekenntnisse, von vielen der Branche gerne auf den Podien und Plattformen – auch unseren – dieses Landes skizziert und beinahe sehnsüchtig beschrieben: weniger allein, mehr Allianz. Kooperation als Gebot der Stunde, ohne wirklich Konkretes und Handfestes folgen zu lassen – immer wieder nahe dran, zum Unwort des Jahres zu mutieren. Nun wagen es zwei Große der Medienbranche.

Freilich sind die deutschen Häuser Mediengruppe RTL und ProSiebenSat.1 mit ihrer Buchungsplattform d-force längst nicht die ersten, die eine Zusammenarbeit – nun auch in Österreich – wagen. Beispielgebend und damit umso mehr zu unterstreichen ist die Kooperation der ewigen Rivalen dennoch. Zwar werden sie weiterhin vor allem eines bleiben, nämlich Konkurrenten; die erkannte Notwendigkeit der Zusammenarbeit ist dennoch erwähnenswert. Ja, dieser Schritt wurde zu einem Gutteil auch aus dem Markt – nämlich vor allem vonseiten der Mediaagenturen – gefordert und getrieben, wie die Verantwortlichen auch zugeben. Ja, die teils arg unter Druck geratenen klassischen TV-Werbespendings haben Schritte wie diese natürlich beschleunigt und den Sprung über konkurrierende Schatten wohl vereinfacht.

Nein, eine Allianz wie diese löst die grundsätzlichen Probleme der Branche nicht. Bei allen berechtigten Beteuerungen der Macher, wie hoch die TV-Nutzung auch im Vergleich zu Netflix und Co sei, gehört den TV-Anstalten der Markt längst nicht mehr exklusiv; junge Menschen konsumieren schlicht anders und auch anderes. Einher damit geht deren Gieren nach hochwertigen Inhalten und entsprechendes um die Wette Buhlen, Stichwort nicht nur Sportrechte. Die Allianz, die die beiden größten privaten Free-TV-Sender mit ihren Unternehmen aber hierzulande zelebrieren, ist auf jeden Fall ein Teil des längst notwendigen Gegenpols zu Facebook, Google und Co – und ein Angebot an die werbetreibende Wirtschaft. Ausreden, wonach so etwas eben nur bei den Giganten zu haben ist, gelten nicht mehr.