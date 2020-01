Überreichung der 22. Radiopreise der Erwachsenenbildung

Beim Klicken auf das Foto öffnet sich die Bildergalerie.

Im RadioKulturhaus in Wien wurden am gestern die 22. Radiopreise der Erwachsenenbildung überreicht. Die Jury bestand aus drei Vertretern von Print-Medien, einem Medienwissenschaftler und neun Vertretern der preisverleihenden Verbände der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ). Die Nominierungen erfolgten aus 142 eingereichten Sendungen – ORF-Sendungen und Sendungen von 13 verschiedenen privaten und Freien Sendern. Moderiert wurde der Abend vom Sprecher der Jury, Gerhard Bisovsky (VÖV), gemeinsam mit Claudia Gschweitl von Ö1.

Kategorie Kultur:

Anna Muhr für die Sendung "Auf dem Weg nach Tschuschistan. Das Duo EsRaP im Talk bei Art Beat", die vom Radio Njoy 91.3 in der Reihe "Art Beat: Künstler und Kulturschaffende im Talk" ausgestrahlt wurde.

Und:

Felix Mitterer und Martin Sailer für das Hörspiel "Märzengrund", ausgestrahlt vom ORF-Landesstudio Tirol in der Reihe "Trommelfell".

Kategorie Information:

Alexandra Augustin, Lothar Bodingbauer, Dominique Gromes, Tanja Malle, Thomas Mießgang, Roman Tschiedl und Peter Johannes Waldenberger für die Sendung "X – Der Joker unter den Zeichen", ein Beitrag aus der Ö1-Reihe "Diagonal – Radio für Zeitgenoss/innen".

In der Kategorie Bildung/Wissenschaft wurde der Eduard Ploier-Preis vergeben. Er ging an Katharina Gruber für die Sendung "Wenn Forschung nicht hält, was sie verspricht. Die Replikationskrise und was die Wissenschaft daraus gelernt hat", die in der Ö1-Reihe "Dimensionen" ausgestrahlt wurde.

Kategorie Interaktive und experimentelle Produktionen:

Hildegard Jöller (Leiterin der Schreibwerkstatt) und Walther Moser für die Sendung "Schreibwerkstatt Gratwein-Straßengel", die von Radio Helsinki – Verein Freies Radio Steiermark ausgestrahlt wurde.

Kategorie Sendereihen:

Max Mayr übernahm den Preis für die vom Freien Radio Innsbruck – Freirad ausgestrahlte Sendereihe "Projekt Clusterfuck".