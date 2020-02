ServusTV verzeichnete 783.000 Zuseher über knapp vier Stunden mit einem Marktanteil von 45 Prozent. Die Entscheidung des Finalmatches haben mehr als eine Million Zuseher verfolgt. Der Salzburger Sender erreichte damit eine Tagesreichweite von 13 Prozent in der Basis und knapp 16 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Das sind die besten Tageswerte seit Bestehen. Bereits den Finaleinzug von Dominic Thiem hatten 272.000 Zuseher am Freitagvormittag verfolgt.