Sparprogramm, aber keine Kündigungen bei Mediaprint

Der Mediaprint, die gemeinsame Anzeigen-, Druck- und Vertriebsgesellschaft von Kronen Zeitung und Kurier, steht ein Sparprogramm im Druckereibereich bevor. Auch Kündigungen standen zunächst im Raum. In gemeinsamen Verhandlungen am Mittwoch und am Donnerstag konnten Gewerkschaft, Betriebsrat und Mediaprint-Geschäftsführung aber eine Einigung erzielen. Demnach werden keine Kündigungen ausgesprochen.

Zu Einsparungen kommt es dennoch bei Österreichs größtem Zeitungsverlag. Die Mediaprint will Druckhelfer, die in der Druckerei Wien-Inzersdorf beschäftigt sind, im Rahmen eines Betriebsteilübergangs an eine externe Firma auslagern. Die Druckhelfer sollen dort ihre Jobs behalten, ab 24. Februar allerdings in den billigeren Metaller-Kollektivvertrag wechseln.



„Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verändern ist nie einfach, doch ist dieser Schritt für die Zukunft des Unternehmens dennoch notwendig. Darüber hinaus sind wir froh im heutigen Gespräch eine dauerhafte Auseinandersetzung verhindert zu haben”, so Mediaprint-Geschäftsführer Chistoph Niemöller.

Umfangreicher Sozialplan

All jene, die mit dem Betriebsteilübergang oder geänderten Arbeitsbedingungen nicht einverstanden sind, wird ein umfangreiches Sozialplanangebot zur Verfügung gestellt, gaben Gewerkschaft und Mediaprint in einer gemeinsamen Aussendung bekannt. Dieses sieht vor, dass neben erhöhten Abfindungen eine Arbeitsstiftung eingerichtet wird.

Am Freitag werden in Betriebsversammlungen an allen drei Standorten der Mediaprint die Mitarbeiter im Detail über die Ergebnisse informiert.

„Die Herausforderungen, vor die wir als Belegschaftsvertretung gestellt wurden waren unerwartet und extrem unerfreulich. In intensiven Verhandlungen mit der Geschäftsführung konnten wir die Folgen dieser Maßnahmen deutlich abmildern”, so Michael Ritzinger, Betriebsratsvorsitzender Mediaprint Druckerei.