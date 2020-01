Simon Gebauer ist neuer AMEC Board Director

Die AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) zählt über 160 Mitgliedern in 86 Ländern und vertritt Unternehmen sowie Organisationen, die für ihre Kunden im Bereich der Messung und Evaluierung von Kommunikation tätig sind. Simon Gebauer wurde mit Anfang 2020 in den Vorstand gewählt. Der gebürtige Regensburger verfügt über zehnjährige Berufserfahrung in der Media-Intelligence-Branche. "Ich freue mich riesig darauf, mit einigen der besten Köpfe der Branche im Vorstand der AMEC arbeiten zu können. Ein Highlight wird sicherlich der jährliche AMEC-Summit sein, der dieses Jahr von 2. bis 4. Juni in Wien stattfindet und zu dem wir alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren herzlich einladen", erklärt er zu seiner Wahl.