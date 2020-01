Schlepp’s nicht mit Dir rum! Der Wassersprudlerhersteller SodaStream will Österreich vor allem nachhaltig vom „Schleppen“ befreien und zu einem umweltfreundlicheren Konsumverhalten anregen. Dafür ist das Unternehmen ab sofort mit dem bestgetesteten TV-Spot in der Geschichte des Unternehmens on air. In dem 21-Sekünder erzählt ein „Aussteiger“, wie er sich das „Schleppen“ mit SodaStream endlich abgewöhnt hat. „Schlepp’s nicht mit Dir rum!“ wird ab sofort flächendeckend gesendet. Julian Hessel, Marketing Direktor SodaStream Österreich/Deutschland: „Wir wollen Österreich zum Jahresbeginn buchstäblich wachrütteln und auf witzige Art und Weise dazu anregen, den eigenen Getränkekonsum zu überdenken. Wie alle SodaStream Spots haben wir auch diesen vorab ausgiebig in der Marktforschung getestet und er weist die besten Werte in unserer Firmengeschichte auf. Unser Ziel ist es, die Haushaltspenetration in diesem Jahr noch weiter zu steigern.“ Man verstehe sich nicht als Produkt, "sondern als echte Bewegung", so Hessel. Der neue, von der Agentur isobar entwickelte Spot habe in der Marktforschung eine wahrscheinliche Kaufbereitschaft (Purchase-Intent-Wert) von 59 Prozent erreicht.