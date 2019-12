Rückblick & Vorschau: Kreative Allianzen, strukturelle Wechsel

Dieser Artikel ist Teil der HORIZONT-Serie "Rückblick 2019 & Vorschau 2020", die in den folgenen Tagen vollständig Online erscheint.

Nach langen Diskussionen fand der branchenweite Aufbruch gegen die Pitch-Unkultur im Herbst ihren schriftlichen Niederschlag in der „IAA-Charta für faire Pitches“. Mit dabei waren damals rund 25 große Kreativagenturen, der Österreichische Markenartikelverband sowie der Fachverband Werbung und Marktkommunikation der WKO. Darin verpflichten sich Werber und Agenturen zu gewissen Commitments bei Ausschreibungen, die nicht dem Vergaberecht unterliegen. Langfristig will die IAA die Charta allerdings auch auf öffentliche Pitches ausgedehnt wissen – ebenso wie auf das Segment der Mediaagenturen, wie IAA-Präsident Walter Zinggl in einem Gespräch mit HORIZONT im September verriet.



Abseits der IAA-Initiative formierte sich auf Betreiben der WKW-Sparte ­Information & Consulting eine weitere Werbe- beziehungsweise hier konkret „Know-how-Allianz“. An Bord sind hier der Dialog Marketing Verband Österreich, das event marketing board austria, der Fundraising Verband Austria und Marketing Club Österreich ebenso wie die Mobile Marketing Association, der Verband der Regionalmedien Österreich, iab austria sowie der Österreichische Werberat. Angestrebt werden unter anderem auch hier Abstandshonorare oder etwa ein Fördertopf für Pitch-Berater. Abgedeckt werden sollen die Bereiche Werber und PR genauso wie jene der Meinungsforscher und Eventagenturen.



Netzwerk-Rückzug und Bekenntnis

In puncto Management präsentierten heuer einige Kreativschmieden Neuigkeiten. Urgestein Mariusz Jan ­Demner verkündete im März, dass er gar nicht ans Aufhören denke, dafür schon an neue Strukturen. So berief er Melanie Rönnfeld und ­Moana Merzel in die Geschäftsführung der DMB-Holding. Wien Nord baute ebenfalls ihr Management aus – damit operiert die Agentur künftig siebenköpfig.



Mit Blick auf die internationalen Netzwerkagenturen übernahmen ­Michael Kapfer und Dieter Pivrnec 80 Prozent an GGK ­MullenLowe sowie den Töchtern FCB ­Neuwien und McCann. Damit hält die IPG Holding nur noch 20 Prozent. Zum ­Goldenen ­Hirschen indes sprach sein klares „Bekenntnis“ zur deutschen Hirschen Group aus, unter anderem mit einem neuen, gemeinsamen Online-Auftritt. Im April wurde die Zusammenlegung von Agentur-Legende Young & Rubicam mit VML zu VMLY&R auch in Wien vollzogen. Bei PKP BBDO übernahmen Jana ­David-Wiedemann und Roman ­Sindelar das Ruder von Alfred ­Koblinger. Scoop & Spoon eröffnete ein Büro in München, We Make Stories ­gründete eine neue Unit unter dem (etwas anderen) Namen ­Snakes & ­Funerals.



‚Aufgedrängt‘

Agenturen werden sich auch im kommenden Jahr als unentbehrlich beweisen müssen, etwa wenn es um mögliches Inhousing der Kunden geht. Auftraggeber wie die ÖBB argumentieren zunehmend mit dem Argument, auch Agenturen selbst würden vermehrt Leistung zukaufen. Durch die Komplexität des Unternehmens habe sich das Inhouse-Thema „geradezu aufgedrängt“, sagte ÖBB-Werbung-Geschäftsführerin ­Karin Seywald-Czihak im HORIZONT-Interview. „Dass es funktioniert, bestätigen unsere Kunden – nicht zuletzt, da die Abstimmungswege wesentlich kürzer ausfallen.“



Kombination Kreation und Design

Eine andere Form der Zusammenarbeit, die sich 2019 verstärken könnte, ist jene der Kreativ- mit Design-Agenturen. Diskonter Penny etwa vergab seinen Kreativ-Etat an We Love\TBWA sowie an Büro X. Penny-Geschäftsführer Ralf Teschmit meinte, die Kombination einer Marken- mit einer Design-Agentur habe im Pitch überzeugt.



Auch Neudoerfler war auf der Suche nach einer neuen Agentur: Zwei große Werbeagenturen und zwei ­Designstudios hatten unter andern um den burgenländischen Büromöbelproduzenten gebuhlt. Der Zuschlag ging nicht an einen der Großen, sondern an das kleinere Designstudio Bleed. Klassische Agenturen würden oft gleich in Kampagnen und klassischen Kanälen denken, ohne die oftmals engen (budgetären) Grenzen von Auftraggebern zu berücksichtigen, bekrittelte Neudoerfler-Marketing-Leiterin Nicola Kössler im Sommer im HORIZONT-Gespräch. Bleed hingegen habe es geschafft, die Seele der Marke freizulegen.