Rekordjahr für Freecards

In Wohnungen und Büros, auf Wänden und Türen, auf dem Kühlschrank oder der Pinnwand: Freecards halten seit vielen Jahren Einzug in Österreichs Haushalte. Das Ambient-Media-Werbemittel wird gerne mit nach Hause genommen oder an Freunde und Kollegen verschenkt. Die Werbehelden, seit 2005 aktiv, bringen die Postkarten überall dorthin, wo eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe unterwegs ist: Dispenser in der Gastronomie, Kulturlocations, in Sportstätten, Unimensen, Studentenheimen oder Kinos.

„Freecards sind gefragter denn je! Wir bieten Werbekunden kreativen Freiraum auf einem langlebigen, analogen Werbemittel", so Werbehelden Geschäftsführer Ernst Buchinger. Der Below-the-Line-Werbespezialist Die Werbehelden ist mit über 700 Freecard Displays vertreten. Die Arbeit im Bereich Ambient-Media wurde bereits mehrfach, unter anderem mit dem VAMP-Award, ausgezeichnet.