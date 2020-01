Regierungspläne: Fachgruppe UBIT Wien sieht ihre Forderungen erfüllt

Die neue Bundesregierung ist mit einem 326 Seiten starken Regierungsprogramm gestartet. "Wir sind erfreut, dass gleich sieben zentrale Forderungen unserer Fachgruppe UBIT Wien Eingang ins neue Regierungsprogramm gefunden haben", erklärt Martin Puaschitz, Obmann der Fachgruppe für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wiener Wirtschaftskammer. Puaschitz begrüßt als Mitinitiator des "Gütesiegels Austrian Cloud" auch, dass im Regierungsvorhaben grundsätzlich von einer Ö-Cloud die Rede ist, wobei die Konkretisierung der Pläne noch abzuwarten sei. Zudem sei eine flächendeckende Versorgung mit festen und mobilen Gigabit-Anschlüssen bis 2030 geplant sowie eine Neustrukturierung der Breitbandmilliarde.

Der Branchenvertreter befürwortet zudem, dass klare und praktikable Regelungen zur Abgrenzung von Dienst- und Werkverträgen geschaffen werden sollen. "Durch die derzeit sehr schwammigen Gesetze komme es immer vor, dass Werkvertragsnehmer oder Freie Dienstnehmer im Zuge einer Abgabenprüfung durch die Behörden rückwirkend und gegen den Willen der Betroffenen zu 'echten' Dienstnehmern erklärt werden", heißt es in einer Aussendung. Ein Missstand, der auch sehr viele Dienstleister aus der IT-Branche betrifft. "Als Branchenvertretung von rund 11.000 Wiener Informationstechnologen bewerten wir es auch als positiv, dass Quereinsteigern aus der Wirtschaft der Umstieg in den Lehrerberuf erleichtert werden soll. […] Positiv zu bewerten ist aber auch, dass einschlägige Fachkompetenzen, wie etwa Programmieren, in die Lehrpläne an den Schulen eingearbeitet werden", erklärt Puaschitz.

Die Forderungen der Fachgruppe, die nun umgesetzt werden sollen, im Überblick: