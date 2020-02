Raiffeisen Ware Austria forciert Digitalisierungsprozess

Die RWA Raiifeisen Ware Austria setzt künftig verstärkt auf IoT-Lösungen. Ziel ist es über das sogenannte "Internet der Dinge" bestehende Systeme digital zu vernetzen und so Abläufe und Prozesse zu verbessern. Dazu ist die RWA eine Kooperation mit der Magenta Telekom eingegangen, die die notwendige IoT-Infrastruktur zur Verfügung stellt.

„Die RWA hat sich in den letzten Jahren innerhalb ihrer Geschäftsbereiche intensiv verschiedene Systeme und Services aufgebaut, die einer immer digitaleren Welt gerecht werden. Nun geht es darum diese Systeme miteinander zu vernetzen, um Prozesse noch effektiver zu gestalten. Ich freue mich darüber, mit Magenta einen starken Partner zu haben, der uns in diesem interessanten Entwicklungsprozess unterstützt“, so RWA-Vorstandsmitglied Christoph Metzker.

„Mit unserem langjährigen Know-how in der Digitalisierung und dem Internet der Dinge wollen wir gemeinsam mit der RWA Raiffeisen Ware Austria einen weiteren Schritt in der Vernetzung ihrer Angebote gehen. Nachdem wir bereits mehrere Branchen erfolgreich im Digitalisierungsprozess begleitet haben, freue ich mich schon sehr darauf, gemeinsam mit einem derart innovativen Unternehmen wie der RWA Raiffeisen Ware Austria die Digitalisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und so maßgeblich die Digitalisierung Österreichs mitzugestalten“, so Maria Zesch, CCO Business & Digitalization der Magenta Telekom.