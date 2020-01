Qualitätssiegel für Informationsportal minimed.at

Die internationale Stiftung Health On the Net (HON) verleiht dem Gesundheitsportal minimed.at der RMA das HON-Zertifikat für qualitativ hochwertige medizinische Informationen.

Die Informationsseite minimed.at der RMA Gesundheits GmbH trägt ab sofort das HON-Zertifikat der internationale Stiftung Health On the Net (HON). Diese zeichnet mit ihrem Qualitätssiegel Informationsportale aus, die Usern qualitativ hochwertige medizinische Informationen bieten sowie Transparenz und Objektivität. Auf der Plattform gibt es Content zu Gesundheitsfragen in Form von Text, Audio und Video. "Unser Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz aller Österreicherinnen und Österreicher zu verbessern. Neben den Reichweitenmedien der Regionalmedien Austria und der erfolgreichen regionalen Veranstaltungsreihe Mini Med Studium wollen wir der Bevölkerung insbesondere durch minimed.at optimalen Zugang zu unseren digitalen Gesundheits-Services bieten", erklärt Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit.