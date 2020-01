Publicis Media Austria bündelt digitale Geschäftsbereiche in Publicis Media Digital

Hannes Dünser gründet Beratungsunternehmen

Der langjährige Geschäftsführer der Österreichischen Webanalyse (ÖWA), der auch für den deutschen Spiegel-Verlag in den Gremien der AGOF tätig it, bietet Consulting im Bereich Datenschutz, Websitenmessung und Marktforschung an.