ProSiebenSat.1 Puls 4 startet "4Lifechangers"-Initiative mit Wiener Ärztekammer

Gemeinsam mit dem Verein "big5health" wurde die Gesundheitsinitiative "4Lifechangers" ins Leben gerufen. Am 17. März folgt die Premiere des TV-Formats auf sieben Sendern der ProSiebenSat.1 Puls 4 Gruppe. In unterschiedlichen Rubriken werden wöchentlich die "Lifechangers", disruptive Innovationen, Tipps und Tricks für kleine und große Veränderungen sowie die Faktenchecks der Woche vorgestellt. Auch hier ist die Wiener Ärztekammer von Beginn an als Kooperationspartnerin mit an Bord.

„Gesundheitsthemen haben einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Um dem gerecht zu werden, benötigen wir einen engen Schulterschluss mit den Medien, denn sie sind es, die den Menschen gesundheitspolitisch und medizinisch relevante Themen näherbringen. […] Die Kooperation mit ProSiebenSat.1 Puls 4 ist Teil dieses Bemühens", erklärt Hans-Peter Petutschnig, Leitung Abteilung Medien und Fortbildung der Wiener Ärztekammer.

"Wir sehen es als unsere Verantwortung, Menschen aufzuklären. Mit '4Lifechangers' wollen wir unsere ZuseherInnen über alle Aspekte der Gesundheit informieren. Dabei ist es unser Ziel, ein positives Gefühl zu vermitteln und Schritt für Schritt das Wohlbefinden zu steigern. Die medizinische Expertise der Wiener Ärztekammer ist ein ungemeiner Mehrwert für unsere Gesundheitsinitiative", ergänzt Philipp Tirmann, Leitung Business Development ProSiebenSat.1 Puls 4.