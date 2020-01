Patricia Herzberger ist neue Chefredakteurin der 'Medical Tribune'

Mit Jänner 2020 übernahm Patricia Herzberger die Chefredaktion der "Medical Tribune" in Österreich, nachdem ihr Vorgänger in dieser Funktion, Hans-Jörg Bruckberger, den Verlag mit Jahresende verlassen hat. Herzberger war zuvor acht Jahre als Chefin vom Dienst der "Medical Tribune" im Verlag Medizin Medien Austria tätig.

Von 2008 bis 2012 war Herzberger Teil des Redaktionsteams der "Ärztewoche" (Springer-Verlag). Davor war sie für die medizinischen Websiten www.surfmed.at bzw. www.surfmed.de tätig. Nach dem Studium der Sprachwissenschaft in Wien und Bern, in dem sie vor allem die Schwerpunkte "Medizinische Kommunikation" und "Wissenschaftliche Textproduktion" verfolgte, arbeitete sie an Forschungsprojekten mit.