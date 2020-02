Ohne Lust, Luft und Liebe

Dieser Leitartikel ist zuerst in Ausgabe Nr. 7/2020 des HORIZONT erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken!

Sie sind so berechenbar wie das Amen im Gebet und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer dann zur Stelle, wenn es im Kontext großer oder auch mal kleiner weltpolitischer Ereignisse gilt, zeitnah und pointiert mit der eigenen Botschaft aufzuspringen: Autovermieter Sixt demonstrierte diese Woche wieder einmal eindrucksvoll, wie sehr am Punkt Werbebotschaften sein können. „Man muss ja nicht gleich gehen“, kombiniert mit einem Bild der im Rücktritt befindlichen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Zusatz, dass man ja auch fahren könne – mit Sixt und deren Flotte logischerweise. Gleiches zeigten die im Wortwitz ähnlich versierten Kollegen der Berliner Verkehrsbetriebe, als sie zum Rücktritt von Hertha-Coach Jürgen Klinsmann (Fußball, keine Politik) mit dem Sujet „Direkt nach dem Einstieg zügig zurücktreten. Als Fahrgast wäre Jürgen Klinsmann vorbildlich“ aufwarteten.

Jetzt kann man Aktionen und Slogans wie diesen huldigen, aber natürlich auch unwitzig, unseriös, unpassend oder sonst etwas finden – eines sind sie unbestritten: nicht das Ergebnis eines kurzfristigen, geistigen Ergusses eines klugen Hirns, sondern einer nachhaltigen Strategie, die in ihren Botschaften bewusst und permanent mit Pointen wie diesen kokettiert und solche Zuspitzungen und damit Aufmerksamkeit erlaubt. Die Vielzahl dieser einzelnen Spitzen mengt sich zu einem Gesamtbild eines Auftritts, der weit davon entfernt ist, der Kreativität den Laufpass zu geben.

Nur sind es leider immer die selben, wenigen Unternehmen, die mit Kreativität überraschen – da sind nicht nur Kaliber der genannten, pointierten Beispiele gemeint. Vieles ist langweilig und bieder geworden, Anecken zum kommunikativen Tabu geworden. Warum eigentlich? Fehlen der Mut, die genialen Köpfe, die Freiheit in Unternehmen, der lokale Gestaltungsraum in Konzernen, die Ressourcen? Leo Burnett hat einmal gesagt: „Wenn du nach Sternen greifst, wirst du vielleicht keinen ganz erreichen, aber du wirst auch nicht mit einer Handvoll Dreck daherkommen.“ Ihre Meinung würde mich interessieren.