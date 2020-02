Österreichweite Kampagne für 'Eat the Korn'

Das neue Produkt von Eat the Ball, einem Brothersteller mit Sitz in Salzburg, nennt sich 'Eat the Korn' - ein Brot in Form einer Ähre, das ab sofort in der Frischeabteilung des Lebensmittelhändlers Merkur verfügbar ist. Die neue österreichweite Kampagne steht unter dem Slogan „Von der Ähre bis zum Brot von Heute“, der darauf hinweisen will, dass das Brot nur aus natürlichen Zutaten bestehe und durch eine schonende Hersteller länger haltbar sei. Die crossmediale Ausspielung erfolgt in TV. DOOH, Adressable TV und online. „Mit der neuen Kampagne möchten wir vor allem die Natürlichkeit von Eat the Korn hervorheben. Wir wollen zeigen, wie wir aus einem Korn das Brot von Heute machen“; erklärt Michael Hobel, Gründer von Eat the Ball.