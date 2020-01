'Österreichischer Player besser heute als morgen'

HORIZONT: Das Regierungsprogramm zum Thema Medien hat schlanke drei Seiten. Gab es in den Verhandlungen so wenige Überscheidungen?

Eva Blimlinger: Die Ausgangspositionen, insbesondere was den ORF und das Verhältnis zu den Privaten betrifft, waren schon sehr unterschiedlich. Hier haben wir letztlich in einem Kernpunkt einen Kompromiss gefunden, nämlich dass ein ORF-Player im Sinne eines österreichischen Players gemeinsam mit den Privaten entwickelt werden soll. Aus unserer Sicht der erste Schritt zu einem europäischen Player.



Ist ein solcher realistisch?

Die Interessenslagen sind sicher sehr unterschiedlich. Man kann sagen, das ist zum Scheitern verurteilt, aber wir wollten eine Initiative setzen. Und Alexander Wrabetz sollte das – auch auf Ebene der EBU – vorantreiben. Meine Befürchung ist: Wenn die Werbeeinnahmen so sehr zurückgehen, dass die Grundfinanzierung vor allem auch der Privaten gefährdet ist, dann ist es zu spät. Deshalb besser heute als morgen. Modelle gibt es genug. Und wir wollen eine Plattform, die auch für nichtkommerzielle Anbieter offen sein soll.



Die Umsetzung könnte sich schwierig gestalten. Wie soll die Vermarktung erfolgen, wie sollen Erlöse aufgeteilt werden?

Da gibt es sicher viele Fragen. Man muss die Akteure rasch an einen Tisch bringen und eine Lösung finden. Falls das schwierig ist, könnte man eine Enquete im Parlament machen und eine Arbeitsgruppe einrichten, die das vorantreibt.



Vorarbeiten im ORF sind obsolet?

Nein, ganz und gar nicht, die können ja der Ausgangspunkt sein. Das wurde eben junktimiert. Wir ändern das Gesetz, der ORF kann den Player starten, aber nur, wenn die Privaten beteiligt sind. Wenn der ORF das nicht will, ist es zum Schaden des Unternehmens.



Struktur- und Finanzfragen werden erst später behandelt. Zeichnen sich hier gemeinsame Ansätze von ÖVP und Grünen ab?

Mal schauen, wann wir das machen und wie weit das geht. Für uns war jedenfalls die unabhängige Finanzierung des ORF zentral, diese kann über Gebühren oder eine Haushaltsabgabe erfolgen. Dazu gibt es auch in der ÖVP unterschiedliche Positionen. Im Falle einer Haushaltsabgabe kann man dann ja auch überlegen, ob nicht auch Private für öffentlich-rechtliche Inhalte einen gewissen Prozentsatz bekommen. Eine weitere Frage ist die Kulturförderung über die GIS, die ja nie ganz sauber war. Vielleicht kommt man auch hier über die Haushaltsabgabe zu einer Lösung.



Kommt eine Gremien-Reform?

Hier gibt es keine Anzeichen der ÖVP, etwas ändern zu wollen. Was uns schon ein großes ­Anliegen ist und darüber haben wir auch in den Verhandlungen gesprochen: die Funktion und den Besetzungsmodus des Publikumsrates neu zu definieren, etwa nach dem Vorbild von SRG und BBC, bis hin zur teilweisen Wahl der Mitglieder. Gewisse gesellschaftliche Bereiche werden gar nicht abgebildet. Die Vorstellung, dass dort ein Vertreter der islamischen Glaubensgemeinschaft sitzt, war bislang undenkbar.



Der ORF-Stiftungsrat bleibt also parteipolitisch besetzt?

Dass die Regierung jetzt zumindest zwei unabhängige Stiftungsräte bestellt, ist für dieses Gremium ein großer Schritt.



Bei Postenbesetzungen im ORF wollen Sie eine stärkere Objektivierung?

Dafür müssten eigentlich der Stiftungsrat und das Unternehmen selbst Sorge tragen. Ein Umdenken wird aber dauern. Nur so viel: Sie werden nicht glauben, wie viele Menschen plötzlich „grün“ sind.



Der Programmauftrag des ORF soll unverändert bleiben. Was verwundert: Ihre doch harte Kritik an ORF III.

ORF III ist in vielen Teilen ein Archivsender. Man könnte mit dem Geld, das es gibt, und das ist zugegeben wenig, schon mehr machen. Die freie Szene, Festivals oder regionale Veranstaltungen könnten meiner Meinung nach viel besser abgebildet werden.



Die Regierung plant die Überarbeitung des Fernsehexklusivrechtegesetzes. Was soll auf die Liste der frei empfangbaren Ereignisse?

Der Ausgangspunkt war die Fußballbundesliga. Aber es geht genauso um kulturelle und künstleriche Veranstaltungen wie etwa das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker. Zum Sport: Hier wird sich der ORF einfach nicht mehr alles leisten können. Ich habe Wrabetz auch gesagt, dass sich die Grünen sicher nicht dafür einsetzen werden, dass der ORF die Formel-1-Rechte behält. Aber die Frage der Sportrechte kann die Politik nicht lösen, das ist ein globaler Markt.



Die neue Positionierung von ORF1 mit mehr Information und österreichischem Content stimmt?

Das sind meiner Meinung nach halbherzige Versuche. Ich glaube, man kann einen Kanal nicht isoliert betrachten, das sind kommunizierende Gefäße. Insbesondere, wenn man die Digitalisierung und die anderen Verbreitungsmöglichkeiten bedenkt. Da sind wir wieder beim ORF-Player.