ROG: Prozess zu Journalisten-Mord 'richtungsweisend'

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat vor Beginn des Prozesses im Mordfall Jan Kuciak in der Slowakei Gerechtigkeit für den Investigativjournalisten gefordert. Der Gerichtsprozess "wird zeigen, ob in einem demokratischen EU-Land die Pressefreiheit über der Selbstjustiz mächtiger Geschäftsmänner steht", so ROG-Österreich-Präsidentin Rubina Möhring.