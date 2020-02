Ö3-Relaunch als 'ständiges trial and error'

Horizont: Im September haben Sie einen Ö3-‚Relaunch‘ angekündigt. Wie lautet Ihr erstes Fazit?

Georg Spatt: Da kann ich es mir natürlich jetzt leicht machen und den Radiotest ins Treffen führen. Der Radiotest ist ja in seiner Aussage sehr eindeutig, was uns sehr freut; und was sicherlich auch mit dem Relaunch zu tun hat – aber nicht nur. Der Radiotest zeichnet natürlich langfristige Entwicklungen ab und kann in seiner Methodik und seiner Genauigkeit nicht eins zu eins abbilden, was wir in den letzten Monaten gemacht haben. Wir haben fast die Hälfte unseres Programms erneuert und das gar nicht so laut kommuniziert oder damit geworben. Insofern bin ich jetzt froh, dass uns der Radiotest in diesen Überlegungen bestätigt, aber wir waren intern schon vorher sehr zufrieden mit den Entwicklungen, die wir selbst gesehen, gespürt und am Markt bemerkt haben.

Zum neuen Programm gehörten auch neue Shows. Wort-Content ist aber teuer. Wie passt das mit den ORF-Sparmaßnahmen zusammen?

Das ist schwierig, es ist ein ständiges „trial and error“ zwischen Dinge neu machen und Dinge nicht mehr machen. Wir konzentrieren uns auf Sachen, die wir für sehr wesentlich halten und gehen dabei selbstverständlich das Risiko ein, das eine oder andere vielleicht wegzulassen, was bisher aber sehr stark zu Ö3 gehört hat und auch mit dem Erfolg der letzten Jahre zu tun hatte. Das ist also ein ständiges Abwägen und ­genaues ­Beobachten.

