Neuer Ressortzuschnitt bei dfv Mediengruppe

Ab 1. Mai übernimmt dfv-Geschäftsführer Markus Gotta die kaufmännische Verantwortung für die Textil-Medien mit der TextilWirtschaft und Sportswear. Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main ist die hundertprozentige Mutter der Manstein Zeitschriftenverlagsgesellschaft mbH, in der auch HORIZONT Österreich erscheint. Zu Gottas Verantwortungsbereich innerhalb der Geschäftsführung gehören darüber hinaus weiterhin die HORIZONT-Medien, die gastronomischen Fachmedien sowie das Tochterunternehmen dfv Matthaes Verlag in Stuttgart.

Den Bereich Stellenmarkt verantwortet künftig Sönke Reimers (56), zusammen mit Peter Esser Sprecher der Geschäftsführung. Holger Knapp wird Ende April 2020 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung einer der größten deutschen Fachmediengruppe ausscheiden. Im Auftrag des Aufsichtsrats bleibt er jedoch für das Geschäft in Italien und Polen verantwortlich. Knapp trat 1999 in die dfv Mediengruppe ein und war seit 2009 einer ihrer Geschäftsführer.