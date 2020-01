Jaroslava Haid-Jarkova (48) ist seit 1. Jänner General Manager Wasch-/Reinigungsmittel Österreich der Henkel CEE. Sie leitet damit sowohl die Marketing-Aktivitäten als auch den Vertrieb. Die Absolventin der Wirtschaftsuniversität Prag startete ihre Henkel-Karriere vor 23 Jahren im Marketing im Bereich Wasch-/Reinigungsmittel in der tschechischen Haupstadt. Es folgten weitere Positionen in Prag, in der Konzernzentrale in Düsseldorf und in Österreich.