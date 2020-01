Neue BBC-Chefin für Commercial Partnerships in Zentral- und Osteuropa

BBC Global News, der globale, kommerzielle Arm des britischen öffentlich-rechtlichen Senders hat mit Sibel Boner eine neue Chefin für Commercial Partnerships in Deutschland, Österreich und Zentral- und Osteuropa. Schon jetzt ist die Region Wachstumsmotor, Boner soll ihn nun weiter am Laufen halten.

"Diese Region bietet viele Chancen für BBC Advertising, insbesondere in den Bereichen Digital und Branded Content. Aufgrund ihrer großen Erfahrung im deutschen Markt und ihrer nachgewiesenen Fähigkeit, erfolgreiche Marketing-Partnerschaften mit Kunden aufzubauen, ist Sibel die Idealbesetzung, um unser Geschäft in diesem Markt von unserem neuen Standort in Hamburg aus voranzutreiben", so Audrey Eisemulder, Regional Director bei BBC Global News.

Stationen bei Gruner+Jahr und International Media Sales

Boner war unter anderem für Gruner+Jahr und International Media Sales tätig und kann auf 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sales und Marketing zurückblicken.