Mut zum Blick nach vorne

Ein wenig Stille wird zum Jahreswechsel in diesem in vielen Aspekten so turbulenten 2019 wohl doch noch einkehren. Doch noch klingen sie nach, die großen Ereignisse des Jahres: „Ibiza“ und Regierungswechsel in der breiten gesellschaftlichen Betrachtung, neue Eigentümerstrukturen bei Krone und Kurier (Benko) sowie profil (Kurier) – als auch eine Vielzahl an personellen Veränderungen sowie der Beginn des „Streaming-Krieges“ und global zu vermerkende Veränderungen in kommunikatorischer Ausrichtung, Stichwort Spendings, prägen die Medien-, Kommunikations- und Werbewelt.

Eines scheint in dieser permanten Phase der Veränderung fix: Veränderungen wird es auch im künftigen Jahr en masse geben, das Tempo eben dieser wird auch nicht abnehmen. Die Herausfordungen für Medienmacher in Sachen Erstellung uniquer, hochwertiger Inhalte, und in weiterer Folge der Refinanzierung dieser, werden nicht kleiner. Im wilden Digital-Konzert werden Marken im Einklang mit der Klassik noch intensiver und gewiefter um ihre Kunden buhlen müssen. Die großen Player werden noch stärker Gas geben und damit den Druck erhöhen, neue am Markt agierende ebenso an bestehenden Modellen und Töpfen knabbern. Wer diesen Zeiten mit notwendiger Abgeklärtheit, unternehmerischem Mut und spürbarem Innovationsgeist entgegenblickt, wird auch 2020 nicht fürchten müssen. Nur wer bewusst gestaltet, kann auch aktiv verändern – und ist damit Teilhaber und nicht Getriebener des Wandels. Die kommenden Tage und vielleicht ja auch Wochen der Ruhe können dabei nicht nur Zeit für kurzes Innehalten, sondern auch für Reflexion sein, um mit dem Blick nach vorne wieder voll durchzustarten. Für ein nicht weniger bewegtes, aber hoffentlich ebenso erfolgreiches nächstes Jahr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, werte, geneigte Leserinnen und Leser, besinnliche und geruhsame Feiertage im Kreise Ihrer Familie und Liebsten, ein schönes Fest und viel Kraft für alle kommenden Aufgaben.