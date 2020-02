Musikriese Warner Music will zurück an die Börse

Das Majorlabel Warner Music Group strebt eine Rückkehr an die Börse an. Der Musikkonzern, der Stars wie Ed Sheeran, Bruno Mars und Cardi B unter Vertrag hat, reichte am Donnerstagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Warner Music ist neben Universal Music und Sony Music einer der drei verbliebenen großen Musikkonzerne, die man Majorlabels nennt.

Das Unternehmen gehört der Beteiligungsgesellschaft Access Industries des Milliardärs Len Blavatnik und war bereits bis 2011 an der New Yorker Börse gelistet. Wie viele Aktien Warner Music ausgeben will, blieb zunächst ebenso unklar, wie der Zeitpunkt sowie der angepeilte Emissionserlös und die Bewertung des von den Investmentbanken Morgan Stanley, Credit Suisse und Goldman Sachs betreuten Börsengangs. Warner Music machte dem vorläufigen Wertpapierprospekt zufolge im vergangenen Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Nettogewinn sank indes um 17 Prozent auf 258 Millionen Dollar (235 Mio Euro). 2011 hatte Blavatnik 3,3 Milliarden Dollar für das Unternehmen gezahlt.