Mondelez International hat einen Guinness-World-Record-Eintrag geholt – noch nie haben so viele Menschen zeitgleich Kekse an mehreren Orten eingetunkt. Der Rekordversuch fand am 30. Jänner im Rahmen eines globalen Live-Streaming-Events statt. Dabei nahmen Mitarbeiter aus 55 Standorten in 32 Ländern teil und stellten mit 5.066 Menschen einen neuen Weltrekord auf. Anlass für den spielerischen Rekordversuch war der Umsatzerlös aus dem vergangenen Jahr.