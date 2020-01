Marketing Club Österreich und Internetworld.at auf der Suche nach dem Marketing Leader 2019

Für die Wahl des Marketing Leader 2019 steuerten die Präsidenten und Vorstände sämtlicher Marketing Clubs zwischen Boden- und Neusiedlersee Vorschläge für Nominierungen inklusive Begründung bei. Internetworld.at und der Vorstand des Marketing Club Österreich haben aus den Vorschlägen eine 60 Marketing-Profis umfassende Shortlist zusammengestellt, aus der letztendlich die Marketing Leader 2019 in den folgen sechs online gewählt werden können: "Handel", "­Industrie", "Finanzen & Telekommunikation", "Tourismus, Gastronomie & Verkehr", "Medien, Kultur & Entertainment" sowie "Beratung, Bildung & IT". Die Wahl zum Marketing Leader 2019 durch Österreichs Marketing Community ist von 1. März bis 30. April unter marketingleader.at möglich. Neben den sechs Awards für die Marketing Leader of year vergeben die Veranstalter zwei Spezialpreise: einen für das Lebenswerk eines herausragenden Marketers und einen für den Marketing Rookie of the year. Die beiden Spezialpreise werden von einer Jury bestehend aus den Präsidenten sämtlicher Marketing Clubs in Österreich vergeben. Die Verleihung der Marketing Leader 2019 findet am 3. Juni in der Wiener Innenstadt statt.