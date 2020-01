Marika Püspök leitet Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke

Marika Püspök übernimmt mit Februar 2020 die Leitung der Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke. Püspök war seit November 2015 Büroleiterin von ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner und davor für die Kommunikation rund um das Projekt Medienstandort ORF verantwortlich. Ihre Karriere startete vor knapp zwei Jahrzehnten bei Siemens, wo der Kommunikationsprofi Püspök bis Sommer 2014 in verschiedenen Linien- und Projektfunktionen und an unterschiedlichen Standorten im In- und Ausland im Kommunikationsbereich tätig war.

Püspök koordiniert die gesamte Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke und berichtet direkt an die Geschäftsführung, in Person von Generaldirektor Martin Krajcsir und Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt. Weinelt zum Start der neuen Kommunikationsleiterin: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marika Püspök, die ich im Hearing als Vollprofi mit Zug zum Tor kennengelernt habe. Ich erwarte mir, dass sie mit Mut und Konsequenz frischen Wind in die Kommunikation des Unternehmens bringt.“

Keutter folgt als Büroleiterin

Püspöks Aufgaben als Büroleiterin der ORF-Programmdirektorin übernimmt Iris Keutter, lange Jahre im Marketing für die ORF-Unterhaltungsabteilung tätig, danach fürs futurelab.261 und die Klassikplattform fidelio. Zuletzt war Keutter Business Development Managerin in der Technischen Direktion des ORF und für die Entwicklung von Apps und Smart Speaker-Anwendungen zuständig.