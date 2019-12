'Lieb ich': Billa Reisen appelliert an Urlaubserinnerungen

In kräftigen Farben und emotionsstarken Bildern sollen die unterschiedlichen Sujets von den „Lieb ich“-Momenten aus dem Urlaub erzählen. „Jeder kennt den Augenblick, in dem man sich denkt: Ach, herrlich – genau das lieb‘ ich am Urlaub. Das kann der Geschmack der besten Eiscreme sein oder der Moment, wenn das eigene Kind zum ersten Mal ohne Schwimmflügerl schwimmt“, so beschreibt Martin Fast, Geschäftsführer der Rewe Austria Touristik, die Idee hinter der Kampagne. Dieses Gefühl wolle man nun ansprechen.

Die Kampagne wird in den kommenden Wochen österreichweit sowohl in Print- als auch digitalen Medien ausgespielt. Zusätzlich wird die Bewerbung des Lieb-ich-Urlaubs mit Out-of-Home-Maßnahmen und Radiospots unterstützt