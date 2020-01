Krone-Übernahmeversuch durch Funke landet beim Kartellgericht

Machtkampf zwischen Dichand und deutscher Funke-Gruppe geht in nächste Runde

Der Machtkampf um die Kontrolle der Kronen Zeitung geht in die nächste Runde und landet vor dem nächsten Richter – diesmal beim Kartellgericht.Die Familie Dichand hält derzeit 50 Prozent an der Krone, den Rest hält die Funke Gruppe über die WAZ Auslands Holding, an der wiederum Benkos Signa-Gruppe 49 Prozent hält. Die Funke-Gruppe argumentiert allerdings, dass durch die Splittung der Dichand-Anteile auf vier Personen diese durch Rundungen nur noch 48 Prozent der Stimmrechte halten würden.

Daher hat das deutsche Unternehmen zu Jahresbeginn bei der Bundeswettbewerbbehörde die „alleinige Kontrolle“ über das Unternehmen angemeldet. Da aber „erhebliche Bedenken zur Anmeldefähigkeit des Zusammenschlusses" bestünden, legt die BWB den Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses dem Kartellgericht vor.

Streit um Vorabgewinne

„Während der Prüfung des Zusammenschlusses ergaben sich komplexe Fragen insbesondere im Hinblick auf die Auslegung der vorgelegten Gesellschaftsverträge.Nach den der BWB vorliegenden Informationen sind wesentliche gesellschaftsrechtliche Fragen zwischen den Unternehmen nicht endgültig gelöst und befinden sich im Klärungsprozess vor mehreren Gerichten. Somit ist eine Klarheit über die genauen Strukturen des Zusammenschlusses (§ 7 KartG) nicht gegeben. Da die BWB in der Fusionskontrolle keine gesetzlichen Zurückweisungsmöglichkeiten von Zusammenschlüssen hat, wurde ein Antrag, wie gesetzlich vorgesehen bei Kartellgericht gestellt“, so die BWB in einer Aussendung.

Die Funke-Gruppe will seit Jahren aus den für die Dichands lukrativen Verträgen aussteigen. Die Verträge aus den 80er-Jahren sichern den Dichands Vorabgewinne zu – auch wenn das Geschäftsergebnis negativ ausfällt. Zwischen Dichand und Funke werden seit Jahren Verfahren bei Schiedsgerichten deswegen ausgetragen.