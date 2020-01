Kerstin Neumayer wird Marketingleiterin der Ottakringer Brauerei

26 Jahre Erfahrung bringt sie in ihre neue Position mit: Kerstin Neumayer war bis Anfang 2019 Vorstandsvorsitzende der Merkur Warenhandels AG und davor 20 Jahre Marketingleiterin der Billa AG. Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, ist überzeugt, „dass wir mit ihr die Marke Ottakringer auf ein neues Level heben werden.“

Neumayer sehe es künftig als ihre Aufgabe, Ottakringer "als Marke für die Menschen erlebbar zu machen. Ich mag das Bier, ich mag die Marke und ich freue mich darauf, die Zukunft maßgeblich mitzugestalten.“ Sie begann ihre berufliche Laufbahn 1993 bei der Billa AG im Bereich Vertrieb. Ein Jahr später übernahm sie die Leitung des Marketings, im Jahr 2000 wurde ihr die Prokura übertragen.

In ihrer Funktion als Marketingleiterin zeichnete sie für die strategische Markenführung, die gesamte Werbekampagne, sämtliche Kundenbindungsprogramme, New Media und E-Commerce verantwortlich. 2014 wechselte sie in den Merkur-Vorstand, 2016 wurde sie zur Vorstandsvorsitzenden der Merkur Warenhandels AG ernannt und war im Wesentlichen für Strategie, Business Development, Marketing, Einkauf, Category Management, Human Resources und Controlling zuständig.