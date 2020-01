Kampagne der Stadt Wien zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen geht in Intensivphase

Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums starteten die Psychosozialen Dienste in Wien erstmals in ihrer Geschichte eine große Kampagne zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Nach dem Start der Online-Phase im Oktober (HORIZONT berichtete), geht die Kampagne #darüberredenwir nun in die zweite Phase über. Bei einem Pressegespräch wurden die Sujets und Aktivitäten der Intensivphase präsentiert sowie die Kooperationspartner, die die Kampagne unterstützen, vorgestellt.

Auf den vier verschiedenen Sujets werden psychische Erkrankungen in Form von Bildern des Art Brut-Künstlers Anton Blitzstein mit dem Titel "Darf ich vorstellen?" direkt in die Kamera gehalten. Die Kampagne zeigt psychisch Erkrankte als Personen, die mitten im Leben stehen. Es wird die alltägliche Normalität, mit einer Erkrankung umzugehen, dargestellt. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass Betroffene selbst zu Wort kommen, so auch im Kampagnenvideo.

Neben den Berichten von Betroffenen und Angehörigen möchte die Kampagne Raum zur Interaktion mit der Community bieten und auf den Kampagnenkanälen wichtige Wiener Organisationen und Dienstleister aus dem sozialpsychiatrischen Behandlungsund Beratungsbereich vor den Vorhang holen. Zudem wurden Instagram-Sticker gestaltet, die auf psychische Gesundheit aufmerksam machen sollen, und Online-Schwerpunkt auf eine Informationsoffensive gelegt.

Seit Beginn der Kampagne konnten zahlreiche Partner gewonnen werden: Die Bandbreite reicht von engagierten Einzelpersonen wie der Wiener Leonie-Rachel Soyel, über Fußballvereine wie Austria Wien und FAC Wien hin zu Institutionen wie dem Wiener AMS, dem Krankenanstaltenverbund, dem Fonds Soziales Wien, der Wiener Polizei, der Ärztekammer, der Arbeiterkammer, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, den Wiener Büchereien und zahlreichen Bezirksvorstehungen.

Die Kampagnensujets im Überblick als PDF.