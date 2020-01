Interactive Paper entwickelt Omnichannel-Kampagne für Samsung

mjam erinnert mit drei neuen TV-Konzepten an eigene Marketing-Anfänge

Österreichs Online-Bestellplattform mjam ist mit einer neuen TV-Kampagne zurück. In drei Episoden erinnert mjam in punkto Lautstärke und Tonalität an die Kampagne 2015 - Stichwort "Burger, Burger, mjam mjam mjam".