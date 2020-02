Identum und FH St. Pölten denken mit neuer Studierendenkampagne an die Zukunft

Die FH St. Pölten lanciert eine neue Imagekampagne, die aus der Feder von Identum stammt. Dabei sorgte die Wiener Agentur neben der Idee auch für Strategie, Konzeption, Kampagnenmanagement, und Umsetzung der Kampagne. Für die Multi-Sujets wurden insgesamt 13 Studierende und Alumnis porträtiert. Sie liefern durch ihren persönlichen Werdegang den authentischen Beweis für den Kampagnenclaim. Die Visuals stechen durch ihre auffallende Farbwahl ins Auge und sind modular für alle Studienangebote der FH adaptierbar. Die Kampagne ist ab sofort Out of Home, in Print sowie Online und über Social Media zu sehen. Ab Mitte Februar wird die Kampagne in einer weiteren Adaption fortgesetzt: In der Bewerbung für den Open Day, der eine der wichtigsten Veranstaltungen für die FH St. Pölten darstellt.