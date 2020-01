iab austria lud zum Happy New Year Get-together

"Die 2020er-Jahren haben mit guten Impulsen für die Digitalwirtschaft begonnen: Das Regierungsabkommen ist ein klares Bekenntnis zum Digital- und Medienstandort sowie zu fairen Wettbewerbsbedingungen mit den U.S.-Digitalgiganten. Die Digitalisierung wird der treibende Wirtschaftsfaktor in der neuen Dekade sein! Das iab austria setzt sich sowohl in Österreich als auch in Zusammenarbeit mit den Schwesterverbänden auf EU-Ebene für optimale Rahmenbedingungen ein, damit Österreich zu den Digitalisierungsgewinnern zählt. Das ist unser Jahrzehnt-Vorsatz", so iab-austria-Präsident Markus Plank.

