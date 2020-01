Huawei: Inspiration durch User

In den vergangenen Wochen habe Huawei viele „inspirierende Geschichten“ gesammelt: „Menschen aus elf Ländern teilten ihre ganz persönlichen Geschichten und motivieren damit niemals aufzugeben“, so das Unternehmen. Es handle sich hierbei unter anderem um Reaktionen auf die „Wheelchairtrip Himalaya Challenge 2020“.

„Wir durften so viele inspirierende Geschichten aus elf verschiedenen Ländern lesen. Von Personen, die gegen ihre Krankheit kämpfen und dabei nie vergessen haben jeden Moment des Lebens zu genießen. Bis hin zu Menschen, die ihre wildesten Träume verfolgen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie hören nicht auf für ihre Ziele und Träume zu kämpfen, egal was sich ihnen in den Weg stellt“, so Wang Fei, General Manager of Huawei Consumer BG Austria.